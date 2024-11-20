Елена Перминова снялась в прозрачном платье у океана

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде в Мексике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица позировала у океана в прозрачном мини-платье красного цвета, надетом поверх темного бикини. В руках она держала плетеную пляжную сумку люксового бренда Loewe, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки. При этом волосы знаменитость собрала в низкий пучок.

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