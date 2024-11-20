Что показали на международном форуме «Содружество моды»

Молодое поколение белорусских мастеров дизайна демонстрирует новые творческие решения на проходящем в городе на Неве международном форуме "Содружество моды". Участникам республиканского фестиваля-конкурса "Мельница моды", сообщает БЕЛТА, Кристине Грень из Барановичского колледжа технологии и дизайна и Марии Стрельчик из Дворца детского творчества Барановичей представили свои работы на выставке в Таврическом дворце.

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На этой основной площадке мероприятия впервые был заявлен Молодежный день, в котором участвовали начинающие модельеры из Союзного государства, Таджикистана и ряда других стран.

Комментируя столь яркое и фантазийное представление, заведующий отделом моды и дизайна белорусского центра художественного творчества детей и молодежи Игорь Иванов сообщил, что данная "программа была ориентирована на студентов и начинающих профессионалов индустрии, интересующихся карьерой в мире моды".

По его словам, впервые к форуму присоединились также участники из Анголы, Ирландии и Турции. А глава этого центра Надежда Васильченко подчеркнула важность знакомства с авторами работ креативной индустрии из разных стран, различными коллекциями и видением спикеров на тему "Культурный код".

Уже проведены экспертные лекции и дискуссии с участием лидеров индустрии, которые поделились знаниями, необходимыми для успешного старта в этой сфере. Посетила Молодежный день на форуме и вице-спикер Совета Федерации РБ Инна Святенко.

Кстати, на форуме, сообщают новостные порталы, уже заявлена поддержка проекта "Модная столица стран СНГ", который будет ежегодно проводиться в разных странах Содружества.