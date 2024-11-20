Какие мужские образы будут в тренде в Новый год

Мужчинам стоит отказаться от напускной строгости в новогоднем образе в пользу торжественности, рассказала «Радио 1» стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. По ее словам, для трендового аутфита подойдут нестандартные цветовые сочетания.

При выборе мужского образа для встречи нового года я рекомендую отойти от напускной строгости в сторону особой торжественности, то есть заменить привычные цветовые сочетания (белые и черный, синий и белый) на бордовое, вишневое, шоколадное, стальное, серое или изумрудное, — подчеркнула стилист.

Она указала, что такая ткань, как бархат или твид, придадут образу и торжественности, и статуса.

Чтобы привлечь внимание, можно надеть экстравагантный образ с твидовым или бархатным пиджаком, джинсами с пайетками или брюками чинос. Любителям комфорта придется по вкусу яркий кардиган или рубашка в сочетании с джинсами или брюками базовых цветов и подтяжками, запонками или интересным галстуком. Тем, кто сразу после Нового года отправится по делам, стоит выбрать стиль «смарт-кэжуал» и надеть клубный пиджак с джинсами в чистых оттенках черного, коричневого, серого или сапфирового цветов, посоветовала Скороходова.

Не стоит забывать про бабочку или галстук. Кстати, галстук можно не завязывать классическим узлом, а просто перекинуть и завязать на обычные узлы, таким образом добавив небрежности и расслабленности, — подытожила эксперт.

Ранее Скороходова выразила мнение, что Новый 2025 год лучше встречать в одежде зеленого или винного цвета. По ее словам, также в тренде будет алый цвет и сочетание черного и белого.