Увлажняем волосы: почему это так важно в холодное время года?

Зимой наши волосы подвергаются негативному влиянию сразу с двух сторон: на улице – воздействию низких температур, а в помещении – сухого и теплого воздуха. В результате локоны начинают электризоваться и путаться, а кончики секутся и теряют свой блеск.

Специально для таких случаев разработана линия Nashi Filler Therapy. Эта линейка включает средства для глубокой регенерации и восстановления волос, позволяя сохранить их гладкость, эластичность и блеск даже в условиях зимнего стресса. В комплекс Nashi Filler Therapy входят следующие продукты:

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Очищающий шампунь pH+ — мягко очищает волосы и кожу головы, подготавливая их к дальнейшему уходу. Содержит коллаген и кератин для восстановления структуры волос.

Долговечный филлер — интенсивно питает и заполняет поврежденные участки волос, делая их крепкими и блестящими.

Лифтинг-молочко — придаёт волосам мягкость и сияние, создавая защитный барьер от негативного воздействия окружающей среды.

Основа красивой укладки — получение на этапе кондиционирования крупных, хорошоувлажненных и скользких локонов, похожих на водоросли. Маска-водоросли от бренда “Кудрявый метод” с комплексом аминокислот, эластином и коллагеном поможет собрать волосы в крупные и скользкие локоны, сделает их сильными, эластичными и послушными.

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Маска для питания и блеска пористых и тусклых волос NUTRI-LIPID THERAPY HAIR MASK, ICE Professional by Natura Siberica разглаживает поверхность волос и придает глянцевый блеск. Уменьшает пористость и дисциплинирует непослушные локоны.

Маска

Восстанавливающая маска Hi, repair от LAGRASE создана для интенсивного ухода за сухими, тусклыми, непослушными волосами. Кофеин улучшает кровообращение в коже головы, «пробуждая» спящие волосяные луковицы и ускоряя рост волос.

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Парфюмированный спрей LAGRASE Love&Сare дарит локонам сияние, гладкость и естественный ухоженный вид.

Мультивитаминный комплекс в формуле средства глубоко питает и увлажняет волосы, уменьшая их спутывание и обеспечивая лёгкое расчесывание. Его можно использовать в качестве термозащиты. Также средство обладает антистатическим эффектом.

Масло-уход Serie Expert Absolut Repair Wheat Germ Oil от L’Oreal Professionnel — это многофункциональное средство 10 в 1 для профессионального ухода за волосами. Продукт с маслами риса и пшеницы насыщен ценными жирными кислотами, минеральными веществами и протеинами, которые комплексно воздействуют на пряди. После процедуры пряди успешно противостоят воздействию высоких температур, расчесыванию и укладке. Масло не склеивает и не утяжеляет волосы.

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У бренда Muran есть линия SILKY. Восстановление и увлажнение волос, которая как раз будет актуально в это время года. Восстанавливающий шампунь спасает ослабленные стержни волос благодаря сочетанию редкого масла Розы Москеты и масла Манго. Уникальные увлажняющие и укрепляющие свойства этих компонентов делают волосы шелковистыми, прочными и объемными.

Восстанавливающий увлажняющий кондиционер может похвастаться своим составом. Богатое питательными веществами масло Манго укрепляет структуру волос по длине, делая локоны эластичными и полными силы. Масла Камелии и Марулы восстанавливают даже очень сухие и пористые волосы, интенсивно питают и усиливают блеск.

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Еще один шампунь, который подходит для всех видов волос от бренда Geltek. лагодаря экстракту центеллы азиатской в составе шампунь успокаивает раздражённую кожу головы. Комплекс экстрактов трав улучшает структуру волоса, сглаживая его кутикулу, придаёт волосам гладкость и эластичность, облегчает расчесывание.