Деми Мур вышла в платье с эффектом омбре на мероприятии Elle Women

Голливудская актриса Деми Мур вышла на публику в платье с эффектом омбре. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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62-летняя Деми Мур стала гостьей мероприятия Elle Women In Hollywood, которое прошло 19 ноября в Лос-Анджелесе. Для светского вечера актриса предпочла макси-платье в пайетках с эффектом омбре. Знаменитость дополнила его босоножками на каблуках, серьгами и кольцами. Стилисты уложили артистке волосы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, сияющими золотыми тенями и розовой помадой.

Среди гостей также были Селена Гомес, Джулианна Мур, Сирша Ронан, Ева Лонгория, Тильда Суинтон и другие знаменитости.

Недавно Деми Мур стала лицом нового выпуска американской версии журнала Elle. Она позировала в платье-бандо с глубоким декольте и длинным шлейфом. Наряд был покрыт сине-голубыми пайетками.

На днях Деми Мур появилась на красной дорожке премии Governors Awards 2024 в Лос-Анджелесе. Она позировала перед фотографами в черном мини-платье Givenchy с асимметричным подолом. Однако интернет-пользователи не оценили образ.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман снялась в рваных колготках без бюстгальтера.