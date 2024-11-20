Журналистка и телеведущая Ксения Собчак восхитила фанатов фото в туфлях «с пушком». Снимки и комментарии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак позировала в черном жакете с глубоким декольте, который дополнила зеленой юбкой-миди Acne Studios, мехом Dries Van Noten, коричневым ремнем Chloe, массивными золотыми серьгами Bottega Veneta, браслетами и кольцами. Завершением образа стали черные туфли-тафи «с пушком» Maison Margiela. Журналистка сделала макияж с красной помадой и собрала волосы в гладкий пучок.

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Подписчики восхитились образом Собчак.

«Бесподобно! Шик, блеск, красота!», «Сложный стиль — это она. Как она может носить, никто не может», «Роскошно», «Ксения, восхищаюсь вашим стилем и умением носить сложные образы и фасоны», «Наряд шикарный», — писали в комментариях.

До этого Ксения Собчак выложила видео, где была запечатлена в черно-желтой клетчатой рубашке Vaquera, которую сочетала с кожаными кюлотами Loewe. Журналистка добавила к образу очки для зрения, сумку Hermès и кольца. Завершением наряда стали меховые клоги Acne Studios. Интернет-пользователи принялись обсуждать необычную обувь. Пока одни восхищались, другие критиковали.