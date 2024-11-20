Косметолог объяснил, почему осенью обостряются проблемы с кожей

Смена климата, стресс и начало отопительного сезона могут повлиять на здоровье кожи осенью, рассказала дерматовенеролог Ирина Марченко.

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Одна из основных причин проблем с кожей в этот период - изменение климатических условий. В это время года погода непредсказуема и изменчива: от солнечных дней до дождя и заморозков. В беседе с Life.ru косметолог советует одеваться по погоде, защищать кожу рук перчатками, а лицо - холодными кремами.

В связи с отопительным сезоном воздух в помещениях становится суше, что приводит к обезвоживанию кожи. Чтобы избежать этого, эксперт предлагает использовать увлажнители воздуха, уменьшать мощность батарей и применять увлажняющие средства, такие как крем или бальзам.

В ванной или в душе необходимо следить за температурой воды, она не должна быть выше 34 градусов.

Осень — сезон заболеваний. По словам дерматовенеролога, любая болезнь может стать причиной обострения хронической кожной патологии. Также не стоит забывать, что в осеннем гардеробе уже появляются шерстяные вещи, которые тоже могут вызывать контактные аллергические дерматиты.

Практически для всех кожных патологий стресс является основной причиной. Осенью для его появления есть много причин: начало учебного года у школьников и студентов, высокая нагрузка, уменьшение продолжительности светового дня — все это провоцирует стресс и апатию.

Специалист предупреждает, что при обострении кожных заболеваний необходимо обратиться к врачу за своевременным и грамотным лечением.