Косметолог рассказал, как ухаживать за зоной декольте

Косметолог Салмановна: в зоне декольте нельзя использовать абразивные скрабы. Кожа здесь тонкая, нежная и быстро реагирует на возрастные изменения, ультрафиолетовые лучи и нехватку ухода. В результате эта область может стать «слабым звеном», выдающим возраст. Как заботиться о декольте дома и какие процедуры эффективнее всего делать у специалиста, «Секрету фирмы» рассказала врач-дерматолог, косметолог.

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Кожа в области шеи и декольте из-за своих физиологических особенностей стареет быстрее, чем на лице.

Она тоньше, менее защищена жировой прослойкой, мышцы здесь слабые. Это приводит к потере упругости и образованию морщин.

Кроме того, нехватка влаги и склонность к спазмам мышечных волокон способствуют появлению заломов и дряблости. Всё это может значительно ухудшить внешний вид.

Современные косметологические процедуры помогают сохранить красоту шеи и декольте и даже и замедлить старение кожи. Но всё начинается с домашнего ухода.

Как дома ухаживать за кожей шеи и декольте

Зоне декольте нужны:

Очищение;

Увлажнение;

Питание.

Но важно учитывать особенности этой деликатной области.

Очищение

Обычно зона декольте очищается, когда мы принимаем душ, и никакие дополнительные средства не нужны.

При каждом умывании не стоит наносить на декольте пенящиеся продукты — достаточно чистой воды.

Для поддержания гладкости кожи можно добавить лёгкую эксфолиацию (отшелушивание), но не с помощью абразивных скрабов.

Прекрасно справятся с обновлением кожи и не вызовут раздражения лёгкие тоники или сыворотки с низкой концентрацией кислот.

Питание

Средства с такими активными компонентами, как ниацинамид, ретинол и витамин С, помогают улучшить состояние кожи.

Ниацинамид выравнивает тон и укрепляет защитный барьер, ретинол стимулирует обновление клеток, а витамин С борется с тусклым цветом кожи и стимулирует выработку коллагена.

Но использовать их нужно с осторожностью и вводить в уход постепенно. Чтобы избежать раздражений, не совмещайте несколько средств с разным активным компонентом.

Увлажнение

Ежедневно завершайте уход увлажняющим кремом, подходящим вашему типу кожи.

Массаж

В качестве дополнительной меры для зоны декольте идеально подходит мягкий лимфодренажный или антигравитационный массаж.

Эти техники помогают устранить отёки, стимулируют кровообращение и улучшают тонус кожи.

Движения должны быть лёгкими, плавными, направленными от центра груди вверх к ключицам и дальше к шее. Можно использовать масла или кремы с увлажняющими и восстанавливающими компонентами, чтобы уменьшить трение и усилить эффект.

Регулярный массаж:

Предотвращает появление заломов;

Помогает расслабить мышцы платизмы (поверхностной мышцы шеи);

Способствует сохранению упругости кожи.

Косметологические процедуры

Эти процедуры нам давно знакомы. Многие опробовали их на лице, но мало кто уделил внимание и зоне декольте. А ведь нередко именно в этой зоне они работают наиболее эффективно.

Биоревитализация

Эта методика доставляет в глубокие слои кожи гиалуроновую кислоту, интенсивно увлажняя и разглаживая поверхность. Процедура улучшает текстуру кожи, восстанавливает упругость и борется с первыми морщинами.

Плазмотерапия

В ней используется собственная плазма пациента, насыщенная тромбоцитами. Иногда добавляют витаминный коктейль.

Эта процедура:

Активизирует регенерацию клеток;

Стимулирует выработку коллагена;

Улучшает общий тонус кожи.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг

Это аппаратная методика, которая воздействует на глубокие слои тканей, подтягивая кожу и укрепляя мышечный каркас.

Процедура отлично подходит для коррекции дряблости и возвращения чётких контуров без хирургического вмешательства.