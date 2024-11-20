Конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров пройдет в Вологде

Конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров пройдёт 30 ноября в концертном зале «Русский Дом».

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Конкурс призван содействовать развитию модной индустрии Вологды, трудоустройству талантливых выпускников профильных учебных заведений, а также поддержке молодых дизайнеров, творческих коллективов и брендов.

В этом году подали заявки на участие более 60 человек, в том числе мастера из других городов: Москвы, Череповца, Новокузнецка. По результатам конкурсного отбора в финал прошли только 37 коллекций. В рамках конкурса специалисты модной индустрии и студенты продемонстрируют вологжанам всё свое мастерство и креативность.

«Моя коллекция объединяет винтажные ткани и современные материалы из разных стран. Я стремилась подчеркнуть связь прошлого и настоящего. У меня давно была цель создать мужскую коллекцию, которая бы выделялась ярким стилем, подчеркивая мужественность и красоту. Каждый предмет одежды-единственный в своем роде. Мои наряды способны преобразить внутренний мир, придавая уверенность и желание быть уникальным», – рассказала участница Екатерина Лабутина.

В этом году конкурс проводится по девяти номинациям: «Детская и подростковая одежда», «Спорт», «Кежуал», «Русский стиль/этно», «Мужская коллекция», «Деловая/классика», «Вечерняя/свадебная коллекция», «Коллекции студентов», «Аксессуары», а также отдельная номинация «Лучшая швея».

«Я представляю вологодскую компанию по производству небольших тиражей авторской одежды и домашнего текстиля. На конкурсе мы покажем капсульную коллекцию «Маремьяна Козырь», разработанную вместе с Алексеем Козырем – современным русским архитектором. При создании вещей мы стремимся сочетать оригинальность, натуральность тканей, традиционность отделки, и качественный пошив. Аскеза природных цветов, архитектурность кроя и отсылка к историческому костюму – визитная карточка капсулы», – рассказала участница Мария Иванова

Показ начнётся в 18:00, сбор гостей стартует в 16:00. На финале будет действовать дресс-код: вечерний стиль в чёрных, серебряных и белых тонах.

Для посетителей будут организованы интерактивные площадки: АртМаркет, где можно приобрести вещи дизайнеров «Строчки», фотозона с профессиональными фотографами и возможностью примерки платьев, настоящий подиум и мини-уроки дефиле.

Кроме того, будет организована бьюти-зона с визажистами и стилистами, на котором посетители смогут получить консультации по уходу за лицом, волосами и подбору ароматов.

Организатор конкурса — Центр содействия развитию предпринимательства и туризма.

В прошлом году в финале выступили 10 дизайнеров из Вологодской области. Показ посетила Наталья Рязанова из Владимира, она также привезла с собой коллекцию. Модели из агентства RMODELS открывали модный показ.