Стилист призвал носить браслет-вилку с рубашками

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить браслет-вилку. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Находка дня! Ироничный регулируемый браслет-вилка от бренда Predubezhdai. Кстати, он мне чем-то напомнил культовые браслеты-скелетоны от Raf Simons F/W21. Браслет-вилку вы можете носить не только на голом запястье, но и поверх рубашек, свитеров и жакетов», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов заявил, что прозрачные вещи будут актуальны этой осенью. Стилист советовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Александр Рогов также показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.