Первый бутик VIVA LA VIKA & CHOUX открылся в Санкт-Петербурге
Сегодня мультибренд украшений VIVA LA VIKA и бренд одежды CHOUX открыли первый бутик VIVA LA VIKA & CHOUX в Санкт-Петербурге на Большом проспекте, 57/1. Команда объединила две истории и создала розовый double-concept store в самом сердце Петроградской стороны.
Новый магазин в Санкт-Петербурге — место для неординарного шопинга и настоящий Диснейлэнд впечатлений с розовыми 3D-инсталляциями в форме пузырей жевательной резинки, притягивающими взгляды даже с другого конца улицы.
Автор интерьера, дизайнер-архитектор Лена Локастова, которая также создавала флагманские бутики VIVA LA VIKA и CHOUX, описала дизайн-проект предельно просто: «Портал в другое измерение или настоящий bubble gum».
Лена Локастова, дизайнер-архитектор:
«Концепция магазинов Вики Молдавской – это всегда что-то новое и необычное, но с узнаваемым, ярким характером. Давайте представим, что розовая «жвачка» с Патриарших прудов решила поменять свое состояние и локацию. Из тающей липкой субстанции она перевоплотилась в надутую в виде пузырей и переместилась в Санкт-Петербург».
Центром интерьера стала фирменная розовая витрина длиной более четырех метров. Ее узнаваемые обтекаемые формы заражают розовым цветом все пространство вокруг.
Центральным арт-объектом в виде дутого розового стеллажа стала несущая стена между двумя залами — она растворяется в десятках гигантских пузырей, по кирпичику напечатанных на 3D-принтере и собранных в единую конструкцию.
Виктория Молдавская, основательница брендов VIVA LA VIKA и CHOUX:
«Магазин 2to1 — наш смелый эксперимент. В качестве локации мы выбрали Петербург, ведь это второй по популярности город среди наших клиентов. Перед нами стоял вызов соединить в одном пространстве два бренда, характеры которых во многом близки, но все же о разном: VIVA LA VIKA — это праздник и цацки без повода, а CHOUX — утонченная идея о небанальной базовой одежде с "чуксинкой" — и нам удалось!»