Первый бутик VIVA LA VIKA & CHOUX открылся в Санкт-Петербурге

Сегодня мультибренд украшений VIVA LA VIKA и бренд одежды CHOUX открыли первый бутик VIVA LA VIKA & CHOUX в Санкт-Петербурге на Большом проспекте, 57/1. Команда объединила две истории и создала розовый double-concept store в самом сердце Петроградской стороны.

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Новый магазин в Санкт-Петербурге — место для неординарного шопинга и настоящий Диснейлэнд впечатлений с розовыми 3D-инсталляциями в форме пузырей жевательной резинки, притягивающими взгляды даже с другого конца улицы.

Автор интерьера, дизайнер-архитектор Лена Локастова, которая также создавала флагманские бутики VIVA LA VIKA и CHOUX, описала дизайн-проект предельно просто: «Портал в другое измерение или настоящий bubble gum».

Лена Локастова, дизайнер-архитектор:

«Концепция магазинов Вики Молдавской – это всегда что-то новое и необычное, но с узнаваемым, ярким характером. Давайте представим, что розовая «жвачка» с Патриарших прудов решила поменять свое состояние и локацию. Из тающей липкой субстанции она перевоплотилась в надутую в виде пузырей и переместилась в Санкт-Петербург».

Центром интерьера стала фирменная розовая витрина длиной более четырех метров. Ее узнаваемые обтекаемые формы заражают розовым цветом все пространство вокруг.

Центральным арт-объектом в виде дутого розового стеллажа стала несущая стена между двумя залами — она растворяется в десятках гигантских пузырей, по кирпичику напечатанных на 3D-принтере и собранных в единую конструкцию.

Виктория Молдавская, основательница брендов VIVA LA VIKA и CHOUX: