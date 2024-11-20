Хирург рассказал, какая методика подойдет для восстановления бровей

Методика пересадки волос DHI, при которой применяется специальная ручка Choi, позволяет пересаживать волосы через микропроколы практически бескровно. Об этом «Газете. Ru» рассказал пластический хирург клиники IQPLASTIQUE Артем Плакида.

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«Процедура проходит под местной анестезией в стерильной операционной. Методика DHI менее травматичная, чем технология FUI, где хирург делает каналы для пересадки волос с помощью сапфирового лезвия. На следующий день после операции можно вернуться к работе, но важно избегать физической нагрузки и аккуратно относиться к зоне имплантации», — рассказал врач.

Плакида заявил, что методика DHI подходит как мужчинам, так и женщинам. По словам эксперта, технология позволяет пересаживать волосы в зоны облысения, а также восстанавливать волосы на бровях, бороде, шрамах и рубцах. Хирург уточнил, что при операции используются инструменты, которые подходят для волос разной толщины.

Плакида отметил, что пересаженные волосы имеют высокую приживаемость — до 95%, если пациент соблюдает рекомендации в реабилитационный период.