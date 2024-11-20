Шесть советов стилиста, как носить цветные колготки зимой

Зима — это никак не повод отказываться от ярких акцентов в одежде! Цветные теплые колготки могут стать вашим секретным оружием в создании стильных и необычных образов. Вот семь советов от стилиста Маши Ведерниковой, которая разбирается в моде вот уже 19 лет, как и с чем их носить.

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С юбкой-карандаш и объемным свитером

Сочетание классической юбки-карандаш с цветными колготками и уютным свитером создает утонченный, но в то же время расслабленный образ.

«Выберите колготки насыщенных трендовых тонов, таких как бордовый или темно-зеленый, чтобы добавить глубины зимнему ансамблю. Юбка при этом может быть как очень короткой, так и совсем длинной. Обувь подбирайте того же оттенка, что и колготки — или же контрастную», — советует стилист.

С джинсовой юбкой и анораком

Для более кэжуал и молодежного стиля наденьте цветные колготки с джинсовой юбкой и теплым анораком. Насыщенные синие или красные колготки отлично подойдут под деним и сделают ваш образ более игривым.

«Пуховик или яркая короткая шубка и угги ника не испортят общую концепцию — вы будете смотреться стильно и на улице, и в помещении», — утверждает Маша.

Под шорты и длинные сапоги

Не хотите расставаться с шортами даже зимой? Цветные колготки — ваш верный спутник и для такой оказии! Надевайте их с шортами из твида или шерсти, дополнив образ длинными сапогами и объемным пальто. Так вы сохраните тепло и при этом будете выглядеть стильно.

С деловым костюмом из твида

Несколько неожиданно, верно? Однако современные тенденции вполне позволяют полную эклектику. Классический костюм-двойка (например, в стиле Шанель) идеально смотрится с контрастными или подобранными в тон колготками даже на дамах, занимающих топовые должности. Так что всем остальным тем более так ходить совершенно не зазорно.

С массивными свитерами и ботфортами (другой вариант — длинный блейзер)

Объемный свитер и цветные колготки в сочетании с ботфортами создадут динамичный и стильный зимний ансамбль. Играйте на контрастах: яркие колготки и спокойные оттенки верха или наоборот.

С шортами и кожаной курткой

Для рок-шика наденьте черные шорты, кожаную куртку и колготки ярких цветов, таких как малиновый или электрик. Этот образ отлично подойдет для концертов и тематических вечеринок. Ботинки лучше выбрать тяжелые, на массивной подошве-протекторе.

Еще один совет: просто надевайте их с чем хотите!

На самом деле, правила (в том числе, модные) существуют для того, чтобы их нарушать. Хотя бы иногда. Поэтому смело сочетайте цветные колготки вообще с какой угодно одеждой, как это делают ведущие дизайнеры и лидеры стрит-стиля.