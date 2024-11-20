Популярные в 90-х брюки назвали модной заменой джинсам

Редакторы французской версии Vogue назвали актуальные в 1990-х годах брюки модной заменой джинсам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Речь идет об атласных брюках с широкими штанинами, которые стали популярны у знаменитостей. Так, в данных предметах гардероба появились на публике американская актриса Зендея, выбравшая розовый вариант с накладными карманами, и манекенщица Джиджи Хадид, отдавшая предпочтение черному цвету.

Отмечается, что указанные изделия также включили в ассортимент многие известные марки. Среди них — Loewe, Max Mara, Khaite и Toteme.

В октябре модные в 1970-х брюки назвали трендом зимы.