Журналистка Ксения Собчак назвала цвет, который заменит черный. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Темно-синий новый черный? Вопросом задались итальянский Vogue, и в пример приводят выходы звезд от Джи Джи до Джей Ло, и подиумы от Miu Miu до Loewe в этом аристократичном цвете. И действительно сложно было не заметить обилие темно-синего в сезоне fall/winter 2024-2025, я еще тогда обратила на это внимание. Что ж, у меня с этим цветом отношения достаточно теплые, а холодным блондинкам он вообще комплиментарен и не забирает на себя столько внимания, как "базовый" черный», — написала Собчак.

До этого Ксения Собчак высмеяла сумку в форме пучка сельдерея за 500 тысяч рублей.

«С такой #вещьюдня ваш выход с легкостью превратится и в #перформансдня) Клатч Moschino, цена около 500 000 руб.», — написала Собчак.

До этого Ксения Собчак раскритиковала Дженнифер Лопес в шортах. Певица вышла на публику в шерстяных коричневых шортах, кардигане с пайетками и высоких сапогах. Однако Ксения Собчак не оценила образ певицы.