Какие тренды ждут пластическую хирургию в 2025 году

Увеличение спроса на услуги эстетической медицины в наше время связано, в первую очередь, с их доступностью. И дело не только в финансах. Сегодня пациентам доступны современные эффективные методики с отсутствием следов от операции и коротким периодом реабилитации. Пластическая хирургия стала персонализированной, подстраивается под конкретного клиента и его запросы, позволяет выбрать для коррекции именно те зоны, которые в этом нуждаются. Пластический хирург с 35-летним опытом работы Александр Катков рассказал, какие методики современной эстетической медицины будут в тренде в следующем году.

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Естественная красота всегда в моде

Максимально естественный результат и гармонизация облика — вот чему сегодня следует современная эстетическая медицина.

«Комплексное омоложение включает в себя бьютификацию внешности и состоит из серии операций, которые выполняются с помощью эндоскопических методов и невидимых швов. Эти современные методы волшебным образом придадут объем в тех частях лица, где его недостает, омолодят его, избавят от нависших бровей, межбровных и лобных морщин, брылей и возрастных изменений шеи», — рассказывает хирург.

Бьютификация — это новый подход в пластической хирургии, способный изменить черты лица и сделать их более привлекательными и красивыми, а весь образ гармоничным. К бьютифицирующим операциям относятся: эндоскопический лифтинг лба, висков, бровей, эндоскопия верхних ⅔ лица, ринопластика, периорбитопластика, липофилинг, хейлопластика. Метод не имеет возрастных ограничений и выполняется как самостоятельно, так и в омолаживающих комплексах.

Без ринопластики — никуда

Красивый пропорциональный нос делает внешность гармоничной и сбалансированной. Также он должен и дышать. Что можно исправить при выполнении риносептопластики: сделать ровной спинку носа, исправить форму его кончика, сузить крылья, восстановить срединное положение носа при его искривлении, уменьшить размер ноздрей и исправить другие нюансы.

Наш эксперт:

«Ринопластика не зря считается одной из самых сложных операций в лицевой пластической хирургии. На результат сильно влияют исходные данные: индивидуальные анатомические особенности и генетика. Кроме того, красивый нос должен правильно выполнять свою основную функцию — дышать. И считанные миллиметры могут стать критичными между хорошим и неудовлетворительным результатом».

Для того, чтобы результат порадовал пациента, пластические хирурги все чаще прибегают к ультразвуковой или пьезоринопластике. Это новейшая точная и малотравматичная методика — ультразвук не травмирует мягкие ткани и сосуды, соответственно — восстановительный период проходит легче, без синяков и отеков.

Ринопластику можно делать в любом возрасте, ведь нос подвержен возрастным изменениям — с годами его кончик опускается к верхней губе, создавая не очень эстетичный вид.

Красивая шея всегда в тренде

Лебединая шея всегда была символом женственности, ее красоту воспевали поэты. Иногда достаточно просто заколоть волосы наверх, чтобы привлечь взгляды мужчин. Шейная зона имеет особенную нежную кожу, которая требует внимательного ухода.

«С возрастом шейная мышца платизма теряет тонус. Кожа шеи тонкая, из-за чего на ней появляются преждевременные морщины, дряблость. Платизмопластика или пластика шеи набирает в последние годы популярность, поскольку подтянутое лицо при слабой шейной мышце — сводит на нет все усилия выглядеть моложе», — рассказывает пластический хирург.

Передняя пластика шеи восстанавливает ее контуры, моделирует угол между ней и подбородком, убирает второй подбородок и морщины. В результате шея выглядит молодой и подтянутой. Процедуру часто совмещают с другими операциями, т. к. одновременная коррекция лица и шеи помогает избавиться от визуальной разницы между состоянием этих двух зон.

Выбираем рациональность

Да, именно о рациональном решении принято говорить, когда пациент выбирает комплекс операций. Ведь за один раз можно избавиться сразу от нескольких проблем. При этом вы экономите и время, и деньги.