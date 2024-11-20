Max Mara готовит показ коллекции Resort 2026 в Неаполе

Грандиозные планы на лето уже не за горами. Модный дом Max Mara решил устроить показ коллекции Resort 2026 в солнечном Неаполе. Мероприятия, посвящённые круизной коллекции, будут идти аж два дня подряд, они запланированы на 16 и 17 июня.

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Напомним, что для шоу Resort 2022 креативный директор Max Mara Ян Гриффитс выбрал остров Искья и отель Mezzatorre. Тогда зрители могли любоваться не только на изысканные наряды, но и на шикарный вид на Неаполитанский залив. А в этом году коллекцию Resort 2025 представили во Дворце дожей в Венеции. Ещё одна мотивация ждать лето!