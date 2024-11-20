Майли Сайрус снялась в облегающем платье французского бренда

Американская певица и актриса Майли Сайрус в откровенных образах снялась для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

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31-летняя исполнительница позировала на одном из кадров, сидя на коленях в облегающем прозрачном платье бренда Ludovic de Saint Sernin, отказавшись от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала обнаженная грудь.

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Знаменитость также позироовала в украшенном перьями боди Dior и нюдовом нижнем белье в сочетании с капроновыми колготками. Отмечается, что автором снимков выступил американский фотограф и режиссер Итан Джеймс Грин.

В октябре колумбийская певица Шакира также снялась в откровенных образах для испанской версии мужского журнала GQ.