Пластический хирург рассказал, как избавиться от брылей и носогубных складок

К сожалению, молодость не вечна. Можно долго спорить о том, что возраст – это всего лишь цифра, но вряд ли кто-то откажется в 50 выглядеть на 30. В разговоре с сайтом «Страсти» пластический и реконструктивный хирург Александр Катков рассказал, когда стоит прибегать к хирургической коррекции, чтобы повернуть вспять время и избавиться от изменений на лице.

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Как пояснил специалист, спейслифтинг является одной из малотравматичных методик в современной пластической хирургии. Из-за мимической активности средняя зона лица стареет быстрее других, с возрастом мягкие ткани лица провисают и появляются спейсы – пространства (щелевидные пространства между слоем смас и глубокой фасцией лица). В этих пространствах нет сосудов и нервов, поэтому работа в них безопасна и бескровна. Работа хирурга заключается в устранении этих пространств, то есть возвращении лица к молодому состоянию (в молодом лице нет пространств). Врач накладывает специальные швы, закрывающие пространства и техника наложения этих швов кардинально отличается от техники швов при смас-лифтинге.

При этом устраняются возрастные изменения лица: брыли, носогубные складки, опущенные щеки, нависающие над носогубными складками, создающие избыток объема в средней зоне лица. Лицо приобретает молодой и естественный вид, а результат остается на длительное время.

«Спейслифтинг — это безопасная операция, потому что в пределах пространств нет нервов и сосудов. Восстановление после вмешательства идет быстрое. Отеки минимальные и проходят в течение двух недель, а синяков практически не бывает. В результате контуры лица становятся ровными, а рельефы гладкими, без борозд, углублений и складок, устраняется птоз, кожа становится более упругой. Огромное преимущество спейслифтинга — это отсутствие следов от операции и вида оперированного лица, даже самые наблюдательные завистники вряд ли поймут, что вы стали выглядеть моложе и красивее благодаря усилиям пластического хирурга», —

Как отметил врач, едва заметные следы скрыты в волосах, в ушной раковине и за ушами. Швы снимут через две недели, но восстановление тканей продолжится еще пару месяцев. При этом результат будет виден сразу.

В каком возрасте делать пластику

Как пояснил доктор, люди стареют по-разному. Однако, все зависит от наследственности. Если родители в солидном возрасте выглядели моложаво, то, скорее всего, и вы унаследуете эту приятную особенность. Естественно, немаловажное значение имеет и образ жизни, который ведет человек, и то, как за собой ухаживает.

Спейслифтинг будет актуален в любом возрасте: и в 50+, и в 30. В первом случае он вернет молодость и поможет замедлить процесс увядания, а в другом – предотвратить старение и продлит молодость и красоту на долгие годы. Результат держится длительное время, потому что этот метод физиологичный и устраняет одну из причин старения - появление пространств на лице.