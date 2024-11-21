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Эксперты объяснили тренд на "богатый смех"

Люди готовы делать что угодно лишь бы не работать, рассказала телеканалу Москва 24 маркетолог Анастасия Роловец, прокомментировав тренд на "богатый смех".

Эксперты объяснили тренд на «богатый смех»
© Сетевое издание m24.ru

Все началось с ролика, размещенного в апреле этого года, где мужчины играют в гольф, а потом заразительно смеются. После этого в соцсетях появились тысячи пародийных видео, где люди стали пытаться смеяться так же, как и богачи.

"Про богатый смех видео набрало у меня больше, чем обычные видео набирают. Сейчас тренд на безработицу. Люди готовы медитировать, смеяться, астрология, нумерология, все что угодно, лишь бы не работать", – уверена Роловец.

При этом люди хотят богатеть и уже учатся смеяться иначе. Исследования ученых из Калифорнийского университета в США в 2016 году подтвердили, что социальный статус собеседника действительно можно опознать по смеху. Так, богатые люди смеются увереннее других и будто пытаются занять больше пространства, считают исследователи.

"Раньше был тренд на богатую походку. Это когда походка раскована <...>. Но у нас новый тренд на богатый смех", – объяснила поведенческий психолог Ольга Логунова.

Такой смех звучит стабильнее и без истерических ноток, подчеркнула она. Интернет-маркетолог Юлиана Бавченко рассказала, что такой спокойный и уверенный смех хочется получить многим даже на уровне подсознания. Однако эксперты по пиару отмечают, что для изменения своей жизни одного смеха мало.

"Внутренние изменения ведут к изменениям внешним, и в том числе к достижению определенных целей и результатов, но я точно уверен, что смех – это совершенно 100% не первая вещь, которую стоит менять в себе", – обозначил директор по развитию пиар-студии Егор Вербин.

Он добавил, что для достижения больших результатов человеку нужно иметь больше дисциплины, повторять регулярные действия и уметь принимать ошибки, а не тренировать смех.

Ранее эмодзи "Слезы радости" и "Катаюсь по полу от смеха" стали самыми часто выбираемыми российскими пользователями. Также в пятерку самых популярных смайликов вошли "Ухмыляющееся лицо", "Ухмыляющееся лицо со следами пота" и "Смеющееся лицо". В целом радостные эмодзи присутствуют в 90% сообщений пользователей из РФ.

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