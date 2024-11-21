Стилист посоветовал модные мужские образы на Новый год

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала российским мужчинам модные образы на Новый год. Ее комментарий приводит «Радио 1».

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Эксперт посоветовала отмечать наступление 2025 года в менее строгих нарядах. Например, вместо черных, белых и синих вещей выбрать бордовые, вишневые, шоколадные, а также стальные, серые и изумрудные предметы гардероба.

Кроме того, следует обратить внимание на ткани, отметила специалистка. Так, актуальными будут изделия из твида и бархата. При этом для привлечения внимания можно составить образ, включающий пиджак из указанных тканей и джинсы с пайетками.

Ранее в ноябре российский стилист Денис Гаврилов назвал самые модные мужские джинсы.