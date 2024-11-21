Визажист рассказал о распространенных ошибках в зимнем макияже

Зима — это не только время для праздников и всяческого волшебства, но и сезон, когда наши нервы подвергаются настоящим испытаниям — нет, не по причине гололедицы и морозов, а потому, что наш макияж начинает вести себя самым непредсказуемым образом. Неожиданно? Вовсе нет, если учитывать перепады температур, сухость воздуха в помещениях и вечную спешку — особенно в конце декабря, когда нужно успеть впихнуть в ежедневник невпихуемое. Поговорили с визажистом Любовью Брусницыной о семи хитрых ошибках в макияже, которые мы все иногда совершаем зимой, даже не подозревая.

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Недостаточное увлажнение кожи

Мороз и центральное отопление — настоящие враги вашей кожи. Увлажняющий крем перед макияжем — обязательный мастхэв, который не даст основе скатываться или подчеркивать шелушения.

«Лучше, если вы выберете формулу на гелевой, а не водной основе — или даже масляной, если тип вашей кожи это позволяет. Более легкие флюиды оставим на лето», — говорит специалист.

Тяжелый тональный крем

Летом мы стремимся к легкости, о чем и говорилось в предыдущем пункте, а зимой часто переходим на более плотные текстуры.

«Но это не касается тональников — тут как раз все наоборот, тяжелая формула может привести к "маске" на лице, особенно если кожа уже переживает не лучшие времена. Лучше выбирать гидратирующие BB или CC кремы», — советует визажист.

Пренебрежение защитой от солнца

Зимнее солнце тоже жгучее, особенно когда его лучи отражаются от снега (эффект знаком всем, кто хотя бы раз катался зимой на лыжах — обычных или горных). Не забывайте о SPF, чтобы предотвратить фотостарение. Лучше всего использовать декоративную косметику с фильтрами.

Чрезмерное использование пудры

Пытаясь избавиться от жирного блеска, не переусердствуйте с пудрой. Зимой она может сделать лицо старше, подчеркивая мелкие морщины и сухость. Используйте матирующие салфетки, чтобы избежать этого эффекта.

Неправильный выбор цветовой палитры

Зимой наша кожа теряет солнечный загар, и многие оттенки, идеальные летом, зимой могут выглядеть слишком ярко или неестественно. Экспериментируйте с более мягкими тонами, которые будут гармонировать с вашим зимним естественным цветом лица.

Забытые губы

Зима — это тяжелая пора для губ, которые легко становятся сухими и трескаются. Матовая помада на таких губах выглядит неаппетитно. Лучше выберите увлажняющий бальзам или кремовую помаду, которая не только украсит, но и защитит.

Пренебрежение гидратацией глаз

Кожа вокруг глаз особенно тонкая и нуждается в защите и питании. Не забывайте о специальных кремах, которые помогут избежать «эффекта панды» под глазами после долгого дня.