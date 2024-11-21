Эксперт объяснил, какие духи выбрать зимой

Кто не хотел бы получить на Новый год от доброго и чудесного дедушки Мороза флакончик духов? Наверное, такого человека сложно отыскать. Даже те, чья домашняя коллекция парфюмов занимает весь стол, не откажутся потестить новые интересные ароматы. Но в дело вмешивается климатические фактор и мешает все карты!

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«Когда дело доходит до подбора зимних парфюмов, стоит учитывать, что холодная погода требует особого подхода к ароматам. В зимнее время года мы склонны выбирать более насыщенные, теплые и глубокие ароматы, которые не только подчеркивают наш стиль, но и создают ауру уюта и тепла», — утверждает коллекционер парфюмов Наталья Насонова.

Кроме того, трендовые ароматы этого сезона идут вразрез с традиционными представлениями, принося с собой веяние инноваций и креативности. Разбираемся с самыми интересными из них.

Гурманские ароматы

В зимнюю пору особенно актуальны гурманские ароматы с нотами ванили, карамели и пряностей. Эти ароматы наполнены магией и уютом, создавая ощущение домашнего комфорта даже в самую холодную погоду. Их сладость и плотность прекрасно сочетаются с теплой зимней одеждой и создают дополнительный объем восприятия. Но сегодня они звучат несколько неожиданно: ваниль, например, может сочетаться с выдержанным ромом, запахом страниц старинной книги в тяжелом кожаном переплете или же обладать тонким привкусом сухих листьев, которые ветром занесло в библиотеку еще летом.

Возвращение мускуса

Казалось бы, мускусные ароматы давно уступили место более легким и свежим нотам, но в этом сезоне они снова на пике популярности. Полновесный и мощно звучащий мускус приобретает новые оттенки, сочетаясь с нотами кедра, шафрана и черной ванили, что делает его идеальным выбором для зимнего времени. Этот тренд подходит тем, кто предпочитает глубокие, завораживающие ароматы.

Фруктовые ноты в зимних ароматах

Вообще-то они обычно ассоциируются с весной или летом, но этой зимой они заявят о себе неожиданно громко. Ароматы сочетают классические зимние специи с неожиданными фруктовыми акцентами, такими как гранат, инжир и даже экзотический дуриан. Это придает известным композициям новизну и свежесть.

Эко-тренды

Экологичность становится все более важной темой, и парфюмерная индустрия не остается в стороне — да и с чего бы, собственно.

«В этом сезоне ожидается всплеск популярности ароматов, созданных из устойчиво добытых ингредиентов. Помимо этого, увеличивается число брендов, предлагающих пополняемые флаконы и упаковку, которую можно полностью переработать», — объясняет эксперт.

Культурное влияние

Мировые культурные тенденции также оставляют свой след в парфюмерии. Ароматы, вдохновленные Ближним Востоком и Азией, предлагают ноты удового дерева, калмыцкой полыни, японской матчи и арабской мирры, отражая культурное слияние, которое можно наблюдать в современном обществе.

Технологические ароматы

Вдохновение технологиями привносит в парфюмерию совершенно новый элемент. Ароматы с металлическими или даже искусственно воссозданными нотами, которые напоминают запах свежей электроники или мокрого асфальта, становятся все популярнее. Эти ароматы играют на контрасте с традиционными зимними композициями и предназначены для тех, кто хочет выделиться из толпы.