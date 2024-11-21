Яппи: как этот стиль в одежде поможет вам выглядеть богаче

Мода, как мы знаем, циклична. Не успели мы снова привыкнуть одеваться в духе 90-х и нулевых, как фэшн-тренды совершили очередной кульбит и теперь мы дружно вспоминаем, как одевались яппи в эпоху золоты× 80-х (спокойствие, только спокойствие — эстетика нулевых при этом тоже никуда не делась!). Что такое стиль яппи, чем он отличается от преппи и какие вещи служат явными маркерами фэшн-направления, которое традиционно связывают с деньгами и благополучием — разбираемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

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Кто такие яппи

Яппи (от англ. YUPPIE — Young Urban Professional) — это ярлык, который возник в 1980-х и описывает молодых городских профессионалов, стремящихся к успеху в своей карьере и личной жизни. Эти амбициозные молодые люди, которые возникли в пику своим родителям-хиппи (и стилистически, и идеологически) как правило, работают в сфере финансов, права или новых технологий и заметно выделяются своим утонченным вкусом в моде и предпочтениями в образе жизни.

«Яппи ценят успех в профессиональной сфере, стремясь к руководящим позициям и высоким зарплатам. Они готовы тратить большие деньги на моду, технологии, спорт и увлечения, которые повышают их статус — большой теннис, гольф, яхтинг», — объясняет стилист.

Одежда яппи отражает их стремление к элегантности и профессионализму: они предпочитают хорошо сидящие деловые костюмы от высококлассных брендов. Излюбленные цвета — деловые: серый, черный и темно-синий. Тут же — дорогие кожаные сумки люксовых брендов геометрической формы. Сумка не только функциональный аксессуар, но и знак статуса. Дорогие наручные часы и очки, шелковый платок — обязательные атрибуты.

Чем яппи отличаются от преппи

Граница, по правде сказать, очень прозрачная и плавающая. Те и другие — очень про деньги, спокойную роскошь и узнаваемые силуэты одежды. Но яппи — это взрослые люди, которые сделали себя сами. Их стиль более деловой и серьезный. А преппи — это вчерашние школьники и школьницы, которые пользуются состоянием семьи. Очень большим и серьезным состоянием. Преппи — моложе, задорнее, легче по восприятию, ироничнее и ярче.

Конечно, оба эти стиля остаются в эпицентре модных трендов, превращая манеру одеваться в изысканное искусство, которое привлекает внимание и уважение. Этот стиль — не только одежда, но и отражение целой философии жизни, основанной на успехе, качестве и взаимодействии.

Как стиль яппи проявляется сегодня: основные тренды

Прошли те времена, когда костюмы с широченными плечами для мужчин и женщин, нитки жемчуга и членство в яхт-клубе считались верхом шика. Сегодня, пожалуй, даже традиционный двубортный блейзер считается скучноватым — поэтому излюбленная яппи подборка гардероба изрядно выросла за счет новых вещей.

Каблуки-лодочки

Тогда: эта практичная (и скучная) обувь имела странный толстый каблук, закругленные или квадратные мыски и была бы одобрена вашей бабушкой.

Сейчас:

«С заостренными носками и минималистичными деталями они стали намного изящнее и, смеем сказать, сексуальнее. Хотя классический слинг-бэк стал лидером тренда, мы неравнодушны к версии киттен-хилл с ботинками до щиколотки», — уверяет стилист.

Пастель

Тогда: бледные оттенки были до одурения и сведенных скул милыми и лучше всего сочетались с рубашкой-поло или водолазкой. И все это, конечно же, с неизменным свитером, накинутым на плечи.

Сейчас: традиционно скромные оттенки получили новое дыхание. Подумайте о кожаных куртках цвета яйца малиновки, лавандовых джинсах и розовых тяжелых ботинках (или вообще о чем угодно розовом). Бонусные очки за стиль, если вы сочетаете пастельные тона с такими смелыми оттенками, как хурма.

Белые кроссовки

Тогда: неуклюжие, громоздкие и потрясающе смотрелись с нюдовыми нейлонами. Надеть деловой костюм с кроссовками по тем временам было если не модной революцией, то серьезным вызовом приличному обществу.

Сейчас: спортивные, с низким вырезом и в паре с брюками длиной до щиколотки или юбками до голени и жакетами. Очевидно, этот тренд на удобную обувь останется с нами как можно дольше, только на этот раз сникерсы будут максимально спокойными — и очень похожими на традиционные для стиля яппи мокасины и туфли для яхтинга.

Мощные плечи

Тогда: если вы не выглядели как лайнбекер в своем мягком блейзере (и юбке в тон), значит, вы делали подбирали одежду явно неправильно.

Сейчас: в этом году массивные плечи больше заострены, чем набиты, и повторяют естественный наклон плеч, а не превращают вас в ходячий знак «Уступи дорогу».

Брюки с высокой талией и зауженным поясом

Тогда: они просто были идеальным дополнением к уютному кардигану и членству в яхт-клубе со всеми понятными последствиями.

Сейчас: более темные оттенки и укороченная длина переносят этот фирменный стиль яппи с модного причала в хай-тек офис, где вертятся огромные деньги в режиме онлайн.