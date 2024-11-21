Найден новый способ проведения пластических операций

В Клинике пластической хирургии Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые начали применять для проведения эстетических операций на лице и теле тулиевый лазер, который раньше использовали урологи, челюстно-лицевые хирурги и онкологи. Новый способ снижает травматичность операции и позволяет пациентам быстрее восстановиться, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

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С помощью тулиевого лазера можно иссекать мягкие ткани, плавно испарять их направленным лучом, «запаивать» кровоточащие сосуды, а также дробить твердые ткани, например камни в почках.

Для испытания новой методики врачи провели около десяти операций, в основном на лице и шее. Среди них – блефаропластика (пластика век, позволяющая убрать морщины под ними, избытки кожи и мешки под глазами), срединный лифтинг лица (пластика области лица между глазами и ртом) и эндоскопическая пластика (коррекция контура лица, во время которой делают разрезы в зоне роста волос и через них выполняют лифтинг тканей лица без следов).

«Рассечение тканей, с которыми мы работаем, происходит практически бескровно, они не обожжены, обеспечивается достаточный гемостаз. В итоге травматизм минимальный и все хорошо заживает. Такие операции можно провести с помощью тулиевого лазера безопасно и практически бескровно по сравнению с другими методиками, где хирург использует "классические" инструменты», – рассказал «Газете.Ru» директор клиники, заведующий кафедрой пластической хирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета Минздрава России, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Валентин Шаробаро.

Скальпель используют только для рассечения кожи, а диссекцию проводят лазером вместо коагулятора и других режущих инструментов, например ножниц. Кроме того, тулиевый лазер стали применять для операций не только на лице, но и на теле. Уже провели коррекцию груди и абдоминопластику – процедуру, которая позволяет восстановить эстетический вид живота.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет — 2030».