Стилист перечислил портящие зимний образ вещи

Стилистка Александра Шихалова перечислила россиянкам портящие зимний образ вещи. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

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По словам специалистки, ухудшить внешний вид в холодное время года могут шапки с помпонами, которые плохо сочетаются с пальто, шубами и куртками.

«Они уместны только на горнолыжных склонах, но не в городских образах», — отметила эксперт, предложив взамен меховые шапки, бини и капоры.

В то же время она посоветовала отказаться от шарфа-шали из тонкой ткани с бахромой и выбирать обувь в одном стиле с верхней одеждой.

Ранее в ноябре российский стилист Влад Лисовец назвал модную верхнюю одежду на зиму.