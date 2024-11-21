Дерматолог предупредил о главных причинах старения кожи

С течением времени организм подвергается возрастным изменениям, и кожа, которая является самым большим органом, отражает их в первую очередь. Однако эти процессы могут происходить быстрее, чем обычно, и тогда речь идет о преждевременном старении. Об основных факторах, которые этому способствуют, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.

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Она отметила, что существует два вида старения кожи: естественное и преждевременное.

«Как правило, возрастные изменения происходят постепенно и чаще всего начинают визуально проявляться после 30 лет. Повернуть вспять процесс естественного (хронологического) старения невозможно, но профилактировать при помощи домашнего ухода, здорового образа жизни, косметологических методов — вполне возможно», — подчеркнула специалист.

Если говорить о преждевременном старении кожи, то оно обусловлено влиянием различных факторов, одним из которых является воздействие ультрафиолетового излучения (инсоляция, или, проще говоря, загар). Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами в часы с 12:00 до 16:00 вызывает необратимые процессы в клетках кожи, из-за чего она теряет былую упругость, страдает барьерная функция, появляются морщины.

Другим вредным фактором, по ее словам, является курение. Никотин отрицательно сказывается на цвете кожи, ее упругости, повышает ее чувствительность к условиям окружающей среды. Существует такое понятие «кожа курильщика» — она имеет землистый цвет, лишена сияния. Поры становятся расширенными ввиду кислородного голодания, коллаген и эластин не синтезируется, на коже появляется куперозная сетка (расширенные сосуды).

«Негативно отражаются на состоянии кожи также регулярный стресс и недосып. Эти два процесса приводят к выработке большого количества гормонов стресса, прежде всего, кортизола и адреналина. Они стимулируют выработку гиалуронидазы, расщепляющей гиалуроновую кислоту. Также происходит выработка металлопротеиназ, губительно влияющих на коллаген и эластин, из-за чего возникает потеря упругости, сухость, сниженный тургор. Сальные железы под воздействием гормонов стресса продуцируют большое количество кожного сала (Себума). Из-за этого кожа становится жирной, поры расширяются, а при присоединении бактериальной флоры появляются еще и воспалительные элементы», — добавила специалист.

Немаловажную роль в преждевременном старении кожи играет и неправильное питание — чрезмерное потребление в пищу сладкого, фастфуда, жирного и жареного. Как объяснила врач, простые углеводы (мучное, сладкое) напрямую влияют на состояние коллагеновых и эластиновых волокон, провоцируют обезвоживание клеток. Со временем это приводит к потере упругости, эластичности, нездоровому цвету кожи, расширенным порам и ранним морщинам.

«Кожа состоит из коллагеновых и эластиновых волокон, структурной единицей которых является белок. Поэтому первое правило для красоты и молодости кожи — потребление достаточного количества белка. Его приблизительная суточная доза рассчитывается таким образом — 1 г белка на 1 кг веса. Если по ряду причин человек не может употреблять белок в нужном количестве, то его можно добирать из биодобавок, белковых коктейлей, препаратов коллагена и т.д. Но только после консультации с врачом», — отметила Носарева.

Еще одним фактором, способным привести к преждевременному старению кожи, она назвала неправильно подобранный ежедневный уход или его отсутствие. Если уход подобран не по типу кожи, то он будет не только не полезен, но даже вреден.