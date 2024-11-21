Александр Рогов призвал носить сумки из меха зимой

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал заменить сумки на «пушистиков» зимой. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Модная Заметка. Дизайнеры предлагают этой зимой обратить внимание на пушистые сумки. Удобство их под вопросом, но выглядят такие объекты крайне привлекательно. Выбирайте себе «пушистиков» больших размеров, с длинным ворсом и желательно необычного цвета», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов заявил, что прозрачные вещи будут актуальны этой осенью. Стилист советовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Александр Рогов также показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.