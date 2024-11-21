Валентина Иванова предстала в образе с сумкой люксового бренда

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова сфотографировалась на Красной площади и подверглась критике в сети из-за одной детали на фото. Снимки и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Манекенщица позировала на фоне Кремля в шубе и шапке из натурального меха. В руках знаменитость держала собаку по кличке Киви и бежевую сумку Birkin люксового бренда Hermes.

Подписчики не оценили наряд Ивановой, о чем принялись писать под размещенными кадрами.

«Сколько песцов разделали ради этой шубы?», «В наше время натуральные шубы — это моветон», «Вульгарно, «Полнейшая безвкусица», «Это были живые звери», «Полный провал», — высказывались многочисленные комментаторы.

В октябре новый наряд Ивановой на видео восхитил подписчиков. Манекенщица предстала в укороченном платье, сшитом из белой объемной юбки и черного и расшитого пайетками верха с вырезами вдоль груди и живота.