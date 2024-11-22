Шаль, шарф, палантин: с чем и как носить зимой

Зимой, даже когда не очень холодно, хочется тепла и уюта — но и стиля тоже. Шали, шарфы и палантины становятся не просто дополнением к образу, а его ярким акцентом — даже простенький пуховик зазвучит совершенно иначе с таким аксессуаром.

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Вот семь правил от стилиста Маши Ведерниковой, как выбрать и носить все это великолепие зимой, чтобы выглядеть модно и чувствовать себя комфортно.

Шарф, палантин, шаль: в чем разница

Мы привыкли думать, что шарф — это то, что повязывают вокруг шеи для тепла (обычно вязаные и прямогольный), а шаль — это что-то ажурное с кистями, такое любят носить бабушки, библиотекарши и трепетные барышни, влюбленные в поэзию Серебряного века.

«На самом деле, граница между ними весьма условная. Все эти аксессуары изготавливаются из различных материалов — от легких, например, шелка, до более теплых, таких как шерсть», — говорит стилист.

Основное предназначение шарфа — защита шеи от холода, ветра или солнца. Он может быть как декоративным элементом, так и практичным аксессуаром в холодное время года.

Палантин — это обычно более широкая и длинная версия шарфа. Он носится для тепла вокруг шеи или на плечах, часто используется как накидка. Палантины могут служить удобной заменой легкой куртке или кардигану в прохладную погоду. Из-за своих размеров, палантин можно носить различными способами, в том числе как шаль.

Шаль обычно имеет большой размер и может быть треугольной, прямоугольной или любой другой нестандартной формы. Они часто используются для более торжественных случаев или как элемент традиционных национальных костюмов, обычно драпируют вокруг плеч и спины, и они могут красиво струиться, создавая элегантный и изысканный образ.

Выбор материала

Зимой особенно актуальны теплые и плотные ткани. Ищите шали и шарфы из шерсти, кашемира или альпаки — они не только согреют вас в мороз, но и добавят образу изысканности. Синтетические материалы лучше оставить для более теплых сезонов, так как они могут способствовать повышенной потливости и даже аллергии.

Цвета и принты

«В этом сезоне на пике популярности натуральные оттенки: бежевый, серый, коричневый. Не уходят из моды и классические черные и белые цвета. И, конечно же, как и во всем остальном гардеробе — насыщенный зеленый, бордо, шоколад. Что касается принтов, то здесь дизайнеры предлагают огромное разнообразие — от традиционного гусиной лапки и шотландки до экзотических этнических мотивов и животных узоров. Актуальны и объемные текстуры, такие как плетение или вязка», — объясняет Маша.

Как завязывать

Существует масса способов, как красиво завязывать шарфы и шали. Один из трендов — это небрежно закинутый на плечи палантин, легко закрепленный вокруг шеи без сложных узлов. Это добавляет образу нотку расслабленной элегантности. Для более формальных случаев можно использовать классический узел или технику «европейский узел», который создает аккуратный и компактный вид.

С чем носить

Шарфы и палантины отлично сочетаются как с пальто, пуховиками и куртками, так и с более легкой одеждой вроде свитеров или кардиганов — в том же офисе. Широкая шаль может заменить вам верхнюю одежду в менее холодную погоду или стать изящным дополнением к вечернему наряду. Помните, что большой шарф или палантин — это замечательный способ добавить слои в зимний образ, что сейчас на пике модных тенденций.

Уход за аксессуарами

Чтобы ваш шарф или шаль служили вам долго и сохраняли свой первозданный вид, необходимо правильно за ними ухаживать. Шерстяные и кашемировые изделия лучше всего стирать вручную или в стиральной машине на деликатном режиме. Используйте мягкие моющие средства и избегайте интенсивного отжима.

Экспериментируйте

Не бойтесь экспериментировать с различными способами носки шарфов и шалей. Попробуйте новые способы завязывания, комбинируйте их с разными элементами гардероба, создавая каждый раз новый уникальный образ. Это отличный способ выразить свою индивидуальность и добавить оригинальности зимним нарядам.