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Бренд Dreams by Alena Ahmadullina выпустил коллекцию сумок совместно с маркой «Верфь»

Лимитированная коллекция сумок выпущена в коллаборации марки «Верфь», специализирующейся на кожаных изделиях, и бренда, созданного дизайнером Аленой Ахмадуллиной, Dreams by Alena Ahmadullina.

Бренд Dreams by Alena Ahmadullina выпустил коллекцию сумок
© BFM.RU

«Верфь» отвечала за экспертизу в работе с кожей, а стилистические решения были предложены командой Dreams by Alena Ahmadullina, рассказали в пресс-службе.

В коллекцию «Верфь» x Dreams by Alena Ahmadullina вошли черные и коричневые тоуты, модели с клапаном, кроссбоди. На некоторых моделях выполнено тиснение по мотивам логотипов двух компаний.

Тренды
Алена Ахмадуллина