Звездный стилист раскритиковал балерину Анастасию Волочкову

Звездный стилист Александр Данилов раскритиковал балерину Анастасию Волочкову, примерившую парик. Он отметил, что ей нужно не прятать свои плохие волосы, а лечить их. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

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На недавнем светском мероприятии в Москве экс-прима Большого театра появилась в новом образе. Она удивила поклонников длинными густыми волосами. Правда, сразу призналась, что это всего лишь парик. Многие отметили, что так Анастасия выглядит гораздо лучше, но стилист Данилов, оценивая внешний вид танцовщицы, заявил — преображение не удалось.

«Каждый, кто запятнал свою репутацию в России, хочет спрятаться за новым образом, чтобы все стереть. Все мы знаем Волочкову с волосами «на одну драку». А сейчас вот она новая, аля калифорнийская дива. Но все равно на ней есть отпечаток прошлого», - поделился стилист.

По мнению Данилова, Волочковой нужен не парик, а хороший стилист, который спасет ее волосы. Также он рекомендовал ей почистить организм.

«Ей нужно поменять стилиста, который приведет ее волосы в порядок, и пропить органическую серу для восстановления. Ей нужно почиститься, причем не только в церкви, а почистить внутри организм, чтобы он зацвел, дать волосам новую жизнь. А так не спрятать ничего за прядями накладными и париком. Там все жженное-пережженное», - заявил Александр.

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