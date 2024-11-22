Селена Гомес задает тренды на темный деним

В последние годы эпоха нулевых вновь возродилась в образах современных инфлюенсеров: топы с низким вырезом, бледно-голубые или состаренные джинсы и кроссовки Nike Dunks. Возможно, пришло время отправить эти вещи на пенсию!

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Так, Селена Гомес появилась на премьере фильма «Эмилия Перес» в Лос-Анджелесе в удобных плотных тёмно-синих джинсах, двубортном жакете и блузке с бантом-лентой. Она выглядела очень статусно и эффектно даже в таком базовом элементе гардероба.

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В последние несколько месяцев Гомес укрепляет свой авторитет в моде. Например, носит приталенные блейзеры Nensi Dojaka, структурированные накидки от Stella McCartney и маскулинные костюмы от Saint Laurent. И поэтому классические джинсы стали ещё одним проявлением того же напористого отношения. Просто и со вкусом, всё как мы любим!