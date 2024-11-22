«Такое не найдешь у звезд»: в чем особенность стиля Борисова, покорившего Голливуд
Юра Борисов является одним из претендентов на Оскар. И, как говорят эксперты, его шансы на кинонаграду высоки. При этом актер запомнился не только ролями, но и необычными образами. Изучив выходы Юры, стилист Юлия Тарновецкая заявила про модную находку Борисова, отличающую его от коллег. Речь идет про яркие аксессуары, акценты в одежде. Юлия поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Юра может быть в смокинге, может быть в брутальном образе с косухой, может быть в водолазке, в футболке, то есть он в своих нарядах смешивает большое количество стилевых направлений. Где-то он в ботинках-скинхедах с завернутыми брюками и в футболке объемного силуэта, и в желтой шапке, то есть актер выглядит как хулиган. Где-то Юра в смокинге, который тоже ему подходит», — высказалась стилист.
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«Мне нравится сочетание красного с черным. Ботинки здесь акцентные, и они относятся к агрессивному стилю, вызывающему, не все мужчины рискуют надевать такие наряды. Штаны тоже классные, но единственное, из-за ботинок он выглядит как хулиган. Своим видом Юра говорит о том, что он не служит правилам, не смотрит на стандарты в одежде, не придерживается определенного стиля. Борисов выбрал то, что ему подходит. Довольно яркий образ, такое не найдешь у звезд, но мне нравится. Как правило, лысый мужчина должен надевать контрастные вещи. Ему также подойдут яркие изделия темного цвета. И лучше выбирать цвет, который будет подчеркивать его глаза, усиливать яркость лица», — заявила эксперт.
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«На мероприятия лучше выбирать смокинги и костюмы с четко поставленными формами. Да, он может себе позволить кардиганы, однозначно, но если говорим про выходы в свет, то, конечно, надо надевать пиджаки насыщенных темных оттенков. Я бы порекомендовала черный пиджак, классическую рубашку и галстук. Для лысых мужчин это супер, беспроигрышный вариант а-ля Джейсон Стэдфон», — резюмировала стилист. лия Тарновецкая