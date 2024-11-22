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Модель Белла Хадид призналась, что никогда не хотела быть моделью

Модель Белла Хадид призналась, что никогда не хотела быть моделью. Об этом сообщает Daily Mail.

«Должна быть лучшей». Белла Хадид — о карьере модели
© РИА Новости
«Это не была моя страсть — быть известной моделью. Но я всегда знала, что, если занимаюсь чем-то, то я должна быть в этом лучшей. Я буду работать настолько упорно, насколько могу, буду настолько доброй, насколько могу. Я должна оставлять свои личные проблемы дома», — высказалась модель.

В сентябре Белла Хадид стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Модель предстала на обложке в провокационном образе. Она позировала перед фотографом с голой грудью, которую обмотала кожаными ремнями. Звезда подиумов также надела телесные трусы, темно-коричневую прозрачную юбку и еще один ремень с бронзовой пряжкой.

Недавно Белла Хадид вышла на подиум после двух лет лечения болезни Лайма. Она приняла участие в показе бренда Saint Laurent на Неделе моды в Париже. Модель вышла в пиджаке с широкими плечами, белой рубашке и брюках. Образ дополнил галстук и очки с прозрачными линзами.

Ранее Белла Хадид выложила фото в жакете.

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Белла Хадид