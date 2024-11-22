Ханде Эрчел прогулялась по Египту с сумкой за один миллион рублей

Невеста турецкого миллиардера Хакана Сабанджи, актриса Ханде Эрчел прогулялась по Египту с сумкой за 1 миллион рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ханде Эрчел позировала в сером бомбере, белой футболке и бежевых брюках. Образ дополнила коричневая кепка и серая сумка The Row, стоимость которой составляет на официальном сайте 1 миллион рублей. На других кадрах актриса показала, как ее бойфренд гуляет по музею.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Ранее Ханде Эрчел в леопардовом платье вышла на прогулку в Нью-Йорке.