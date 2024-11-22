Наталья Водянова снялась в корсете и мини-платье для глянца

Модель Наталья Водянова стала лицом журнала «Мадам Фигаро». Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Наталья Водянова показала фигуру в черном корсете, белой футболке и черных брюках. На страницах журнала она позировала в мини-платье и кедах, черном брючном костюме и прозрачной кружевной блузе. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали нюдовый макияж.

В конце октября Наталья Водянова посетила афтепати премии Fashion Trust Arabia в Марракеше. Супермодель появилась на публике в голубом платье с прозрачной юбкой и золотистой вышивкой. Звезда подиумов дополнила наряд массивными серьгами, цепочкой с кулоном и кольцом. Она собрала волосы в хвост и сделала макияж в естественном стиле. На мероприятии Водянова позировала вместе с моделью Мэй Маск и ее менеджером.

До этого супермодель стала гостьей презентации коллекции Bvlgari Calla, которая состоялась в рамках Недели моды в Париже. Для светского мероприятия Наталья Водянова выбрала белое макси-платье с лифом, украшенным стразами.

Ранее Наталья Водянова в платье с вырезом под грудью снялась на сене.