В Екатеринбурге на Неделе моды прошел удивительный панк-бал, который стал ярким эпизодом местной культурной жизни. На подиуме, в самом центре внимания, появился 77-летний художник Владимир Седаков, также известный под псевдонимом Спартак, который является самым татуированным художником Урала.

© соцсети

Этот дерзкий перфоманс, состоявшийся 21 ноября, был организован местным дизайнером Янисом Тсанидисом и собрал множество творческих личностей: художников, музыкантов, танцоров и моделей.

Владимир Седаков впечатлил гостей своим смелым образом панка — он вышел на подиум в ярко-красной косухе, покрытой потертостями и увешанной цепями. Его прическа с ирокезом, а также джинсы с яркими лоскутами ткани завершали дерзкий стиль. Седаков уверенно рассекая воздух, шагал по подиуму, вызывая восхищение у зрителей и создавая неповторимую атмосферу.

После финального показа Владимир с радостью фотографировался с посетителями, демонстрируя свое желание общаться и делиться эмоциями. Он также поделился планами о подготовке новой персональной выставки, что только подчеркивает его творческую активность и стремление к самовыражению.

Концепция бренда Яниса Тсанидиса на этом показе была нацелена на бережное отношение к природе и пропаганду осознанного потребления, что также нашло отклик у публики. Это мероприятие стало не только ярким модным событием, но и важным заявлением о социальной ответственности в мире искусства и моды.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Анастасия Волочкова прошлась по подиуму в Екатеринбурге.