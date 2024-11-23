Платья на Новый год — 2025: модные тенденции и советы стилистов

При выборе платья для встречи 2025 года важно учитывать актуальные тенденции, свой индивидуальный стиль и особенности фигуры. В предстоящем сезоне в моде будут роскошные бархатные наряды, сверкающие пайетки, бельевой стиль и асимметрия. Какие еще платья можно выбрать на новогоднюю вечеринку и с чем их лучше сочетать — в материале «Ленты.ру».

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Тренды

«В поисках идеального платья для новогодней вечеринки или праздничного корпоратива стоит вдохновиться модными показами осень-зима 2024/2025», — рассказала «Ленте.ру» стилист Ольга Таразевич.

Модный дом Valentino делает ставку на черный цвет: приталенное платье длиной миди с длинными рукавами и пышной юбкой, атласное платье с асимметричным подолом и шлейфом, а также прозрачность, перья, рюши и воланы, кружево, асимметрия, бархат — все это будет в моде на новогодних вечеринках.

Бренд Elie Saab представляет летящие шифоновые платья с глубоким декольте и шарфом в тон, а также асимметричные модели на одно плечо, макси-платья в пайетках с открытыми плечами и разрезами.

В Ferragamo дизайнеры предлагают платья с бахромой, прозрачные платья длины макси, блестящие платья с чешуйчатой фактурой.

В коллекции Dolce & Gabbana сделали ставку на кружево, перья, пайетки, бархат в сочетании с полупрозрачными черными колготками и вуалетками.

Топ-10 платьев на Новый год

Платья в бельевом стиле

Платья-комбинации уже давно перешли в разряд базовых элементов гардероба. Такие модели отлично сидят на любой фигуре за счет струящейся ткани. Материал создает мягкие линии, которые одновременно подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. Ольга Таразевич советует выбирать плотную, но струящуюся ткань, чтобы достичь подобного эффекта.

Чтобы создать более закрытый образ, на плечи можно накинуть оверсайз-жакет. Для девушек с формами дизайнеры предлагают платья-комбинации на широких бретелях

За счет того, что платье в бельевом стиле достаточно открытое, дополнить образ можно разными вариантами украшений, в том числе и акцентными аксессуарами, продолжила эксперт. Можно подобрать как крупные серьги или колье, так и остановиться на более лаконичных вариантах. Кроме того, к наряду подойдут серьги с кристаллами и аналогичный чокер.

Если вы планируете встречать Новый год в платье без верхнего слоя (жакета или кардигана), то лучше выбирать легкую открытую обувь. Например, босоножки на каблуке, которые поддержат легкость самого платья и не утяжелят образ.

«В этом сезоне кроме лаконичных платьев без лишних деталей в тренде будут платья-комбинации с кружевной отделкой. Подобное платье станет отличным вариантом для праздника. Добавьте к нему гладкую укладку и акцентные украшения — и образ готов», — Ольга Таразевич, стилист.

Облегающие платья

«Облегающие платья никогда не выходят из моды, но предъявляют особые требования к фигуре и белью. Если первый пункт — субъективный фактор и требует индивидуального подхода, то вопрос белья решается просто: бесшовные модели — идеальный вариант», — прокомментировала стилист.

В 2025 году будут в тренде облегающие платья на любой вкус: мини, миди и макси

Если вы хотите скрыть несовершенства фигуры, выбирайте облегающее платье с драпировками — они визуально скрывают зону живота и бедер. Тем, кто отдает предпочтение открытой спине, стилист рекомендует покупать облегающее платье в длине макси с воротником «халтер».

Платья А-силуэта

В коллекциях весна-лето 2025 года платья А-силуэта станут одними из самых трендовых, уверена Ольга Таразевич. При этом подобный фасон отлично подойдет и для встречи Нового года.

Расклешенные короткие платья подойдут лучше всего стройным девушкам и женщинам невысокого роста

В беседе с «Лентой.ру» стилист Алена Носкова порекомендовала выбирать платья А-силуэта из следующих материалов:

парча;

твид;

бархат.

Сочетать подобный наряд, по ее словам, можно с яркими браслетами, кольцами, длинными кулонами, крупными бусами и небольшими клатчами. Сверху можно накинуть укороченный жакет, а на ноги надеть изящные туфли на каблуках или босоножки средней высоты.

Корсетные платья

«Еще один яркий тренд Нового года-2025 — это корсетные платья. Они создают женственный силуэт песочных часов, который всегда привлекает внимание. Корсет — отличная возможность подчеркнуть талию и придать образу нужную форму», — поделился с «Лентой.ру» стилист сети офф-прайс магазинов Familia Олег Горчанин.

На пике моды в этом сезоне корсетные платья в классических оттенках — черном, винном и изумрудном. Черный цвет подчеркнет стройность фигуры, а изумрудный и винный оттенки добавят загадочности и глубины образу, отметил эксперт.

Главный акцент в платье такого фасона делается именно на корсете, поэтому важно не отвлекать от него внимания и не перегружать образ. Стилист посоветовал выбирать минималистичные украшения: например, бриллиантовые гвоздики или тонкие цепочки и подвески.

«Для завершения наряда подойдут туфли-лодочки с острым носом из матовых материалов, которые добавят образу строгой элегантности. Идеальной прической для такого платья будет изящно собранная укладка, которая откроет шею и ключицы», — Олег Горчанин, стилист.

Если хочется накинуть что-то сверху, то лучше выбирать жакет или пиджак в тон платью, добавила Алена Носкова.

Платья из шелка и летящих тканей в стиле 2000-х

«Если вы хотите создать образ, который будет одновременно элегантным, чувственным и немного дерзким, обратите внимание на платья из шелка или легкой летящей ткани. Вдохновение для таких нарядов идет прямиком из начала 2000-х, из эстетики Роберто Кавалли (экзотические и анималистические принты). Это один из самых ярких трендов этого сезона», — поделился Олег Горчанин.

По мнению стилиста, для новогодней ночи идеально подойдут платья длины миди или макси. Струящаяся ткань создаст ощущение легкости и движения. Что касается украшений, то массивные колье и браслеты станут отличным дополнением к вечернему образу. Они добавят нотку драматичности и сделают ваш лук более выразительным.

Завершить образ можно верхней накидкой: шуба, боа или даже пальто в этом случае будут выглядеть очень стильно

Платья с пайетками или стразами

Говоря о платьях на Новый год, не стоит забывать о нарядах с пайетками и стразами. Эти элементы были и остаются визитной карточкой для новогодних праздников. Рекомендуется выбирать модели длины мини с вырезом на спине. Открытая спина всегда выглядит эффектно и идеально подходит для праздника, отметил Олег Горчанин.

Мини-платье из пайеток — само по себе главный акцент во всем образе, поэтому важно грамотно подобрать аксессуары, чтобы не «перегрузить» наряд. Широкий пояс с низкой посадкой — отличный способ сделать платье более выразительным. Он подчеркнет линию бедра и создаст акцент на талии, не отвлекая от самого наряда.

«В качестве обуви идеально подойдут изящные босоножки на шпильке. Они добавят элегантности и сделают ноги визуально длиннее. Для завершения образа выберите классический лаконичный клатч-конверт, который идеально впишется в общую картину и будет функциональным аксессуаром для праздничной ночи», — Олег Горчанин, стилист.

Платье можно выбрать и в ретро-стиле, добавила Алена Носкова. Тогда, помимо пайеток, оно может быть декорировано длинной бахромой или вышивкой бисером — как наряды в фильме «Великий Гэтсби».

Сочетать такие платья лучше с украшениями в стиле ар-деко: нитями жемчуга, высокими перчатками и вуалью. К наряду подойдут туфли с круглым или квадратным носом. Цвета для встречи Нового года лучше выбирать темных теплых оттенков — терракотового или шоколадного.

Платья в стиле бохо

Платье в стиле бохо — это свободные, многослойные модели с оборками, воланами, бахромой или этническими деталями, которые подойдут для создания расслабленного образа. Кроме того, такой наряд будет кстати для празднования Нового года в жарких странах, отметила Алена Носкова.

Платья в стиле бохо отлично сочетаются с крупными серьгами, большим количеством браслетов и кольцами. Обувь лучше подбирать открытую, например, босоножки. При этом укладку и макияж постарайтесь сделать максимально легкими.

Платья с плиссировкой

Плиссированные платья — еще один тренд на утонченность и женственность. Для празднования Нового года можно выбрать любой понравившийся вариант: от тотал-плиссировки до сжатого подола или рукавов в мелкую складку. Лучше при этом отдавать предпочтение длине миди или макси: такие наряды смотрятся более изысканно.

В качестве праздничного наряда подойдет, например, платье-плиссе в нежном пастельном оттенке с металлическим отливом. Можно выбрать и более яркий наряд — в оттенке фуксии

«Плиссированные платья хорошо смотрятся с длинными серьгами и колье в минималистичном стиле. Обувь можно выбрать как на каблуке, так и на плоской подошве — в зависимости от вашего стиля», — рассказала Алена Носкова.

Асимметричные платья

Ассиметричные платья с одним рукавом

Платья с одним оголенным плечом выглядят необычно и очень празднично. По словам Ольги Таразевич, с таким нарядом хорошо будут сочетаться ассиметричные серьги или браслет на руку. Волосы при этом можно собрать в небрежный пучок или высокий хвост.

Платья с асимметричным подолом

Платье с асимметричным подолом может быть, например, короткими спереди и более длинными сзади, что добавляет образу динамики. Завершить лук помогут яркие кольца, стильные серьги и обувь на платформе, которая подчеркнет асимметрию наряда, добавила Алена Носкова.

Платья с объемными рукавами

Платья с пышными рукавами-фонариками или пристегивающимися рукавами-буфами создают эффектный силуэт. При этом само платье должно выглядеть максимально просто, чтобы не «перегружать» образ, рассказала Алена Носкова.

Трендовые цвета такого образа — бордовый, изумрудный или синий

Стилист советует выбирать к наряду обувь на небольшом каблуке или классические лодочки. Отлично будет смотреться прическа с убранными волосами, длинные серьги или кольца с крупными камнями.

Платья с заниженной талией

Летний тренд на платья с заниженной линией талии нашел новое прочтение в праздничных новогодних коллекциях, отметила стилист Ольга Таразевич. Женственно и празднично будут смотреться наряды из тафты в длине миди. Чтобы ноги в таком образе казались еще длиннее, эксперт советует надевать туфли на каблуках.

Платья из тонкого трикотажа

«Женственные платья из тонкого трикотажа с открытыми плечами или драпировками отлично подойдут для празднования Нового года в домашней обстановке. Мягкая ткань выгодным образом подчеркивает линии тела и позволяет чувствовать себя комфортно», — Ольга Таразевич, стилист.

Платья с глубоким вырезом

Платья с глубоким вырезом прямого или приталенного силуэта смотрятся очень сексуально. Вырез в таких нарядах работает на удлинение силуэта и выгодным образом подчеркивает шею, зону декольте и ключицы. Выбирайте длину макси, чтобы компенсировать глубокий вырез, иначе есть риск, что наряд будет выглядеть вульгарно.

Платья на запах

Платье на запах (или платье с запахом) выглядит словно халат, одну часть которого запахивают на другую с помощью завязок или пояса. Модель отличается своей универсальностью, ведь надеть такой наряд можно не только на праздник, но и в офис в качестве повседневного образа — конечно, если платье не сделано из ткани с пайетками.

Для новогоднего торжества лучше выбирать бархатные, металлизированные или перламутровые модели, дополнить которые можно интересными аксессуарами и обувью. Празднично изумрудного цвета из атласной ткани.

Дополнить наряд можно массивными украшениями и широким поясом, который поможет подчеркнуть фигуру

Длинные платья

Макси-платья с открытой спиной — элегантный и модный вариант, который отлично подойдет для празднования Нового года. Наряд из органзы или шифона добавит воздушности и легкости образу.

«Хорошим дополнением к платью станет перьевое боа или меховой шарф.В качестве украшений выбираем гладкие минималистичные браслеты, а в качестве обуви — босоножки на высоком каблуке или элегантные туфли на шпильках», — отметила Алена Носкова.

Что нужно учитывать при выборе платья на Новый год 2025

Самое простое платье может стать нарядным за счет материала, из которого он сшито.

«Одной из самых праздничных фактур в этом сезоне можно считать бархат. Сшитые именно из этого материала платье-футляр, платье-комбинация или вечернее платье будут смотреться наиболее роскошно», — уверена Ольга Таразевич.

Также для новогоднего наряда стоит рассмотреть следующие фактуры::

атлас;

шелк;

кожа.

Невозможно представить новогодние праздники без блеска и сияния. Поэтому ежегодно в преддверии Нового года многие бренды выпускают платья с пайетками, кристаллами, бисером, мерцающими нитями или с металлизированной фактурой. Если вам нравится сиять, то смело выбирайте подобный наряд, продолжила эксперт.

Важно: платья, расшитые пайетками, бисером, и другими сверкающими элементами выступают основным акцентом образа. Поэтому обувь и аксессуары в этом случае должны быть лаконичными

Если же платье, наоборот, однотонное и сшито без дополнительных ярких элементов, к нему можно добавить акцентные туфли, блестящий клатч или массивные украшения, отметила стилист.

Лучше при этом не выбирать слишком обтягивающие платья, а отдавать предпочтение полуприталенным моделям. Не стоит забывать и о балансе: если верх наряда пышный, значит низ должен быть облегающий. И наоборот.

«Не забываем про вечерние украшения. Серьги с кристаллами, ожерелья и подвески способны преобразить не только платье, но и простую белую рубашку», — Ольга Таразевич, стилист.

Что будет модно этой зимой

Кроме перечисленных вариантов, в этом сезоне в тренде и неординарные модели платьев. Например, все чаще дизайнеры демонстрируют наряды с прорезями на руках, талии и бедрах.

Помимо этого, в моде будет строгая элегантность. Стилисты советуют обратить внимание на платья, юбки и брюки классического кроя. При этом основными цветами новогодних вечеринок будут золотой, зеленый и металлик, уверены эксперты.

Не выходит из моды и стиль old money. Если яркие цвета, фактуры и детали — не для вас, то выбирайте сдержанные платья и юбки, но обязательно с безупречным кроем и из качественных материалов. Классическими цветами в этом случае считаются оттенки коричневого и бежевого, бордо, темно-синий и темно-зеленый.