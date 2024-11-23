Екатерина Варнава поразила поклонников пушистыми туфлями

Звезда «Comedy woman» Екатерина Варнава удивила поклонников неординарным луком. Изюминкой образа звезды стали красные туфли. Но не цвет делает их необычными, а пушистость.

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Длинноногая красотка Екатерина Варнава вышла в свет в необычайно удивительном образе. Чёрное мини-платье от бренда «Miu Miu» с белыми оборками на рукавах и вороте подчеркнуло все достоинства звезды, открыв зону декольте и стройные ноги. Вишенкой на торте лука Варнавы стали туфли, отороченные мехом. Красная пушистая обувь от «Loewe» просто сразила поклонников наповал:

«Подкрадули мечты!»

«Чудо же! По уголкам пробежалась и вся пыль собрана!»

«Неземная красотка! Расскажи, с какой планеты?»

«Она выглядит безупречно: длинные стройные ноги, выразительные скулы и изящная фигура — воплощение красоты»

Напомним, что не все пользователи находятся в бешеном восторге от худобы Екатерины. Некоторые считают, что знаменитость «довела» себя. На подобные выпады Варнава ответила недоброжелателям вполне тактично и выразила надежду, что они станут чуть-чуть добрее, ведь в мире этого очень не хватает.

К слову, Кате не впервые сталкиваться с критикой: её ругали и за недостаток, и за избыток веса, за изменение цвета глаз, формы носа. Ранее мы писали, что после расставания с молодым человеком звезда поправилась на 25 килограммов, из-за чего все считали её беременной.