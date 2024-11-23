Ямальские дизайнеры устроят показ модных коллекций в Салехарде

7 и 8 декабря в арт-резиденции «Полярис» известные ямальские дизайнеры представят свои модные коллекции.

© N24.ru

Жителей Салехарда приглашают окунуться в мир моды. 7 и 8 декабря в «Полярисе» состоится показ модной одежды от ямальских дизайнеров. Информация об этом появилась в соцсетях арт-резиденции.

В рамках показа организуют увлекательную публичную программу, где зрители узнают много нового о мире моды и креативных индустриях. Приглашенные эксперты проведут лекции и мастер-классы, которые откроют новые горизонты для всех желающих.

Ранее сообщалось, что спецодежда продолжает оказывать влияние на моду, опережая ее в дизайне и технологиях.