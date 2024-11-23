Николь Кидман заподозрили в новой пластической операции

Австралийская актриса Николь Кидман стала гостьей популярного британского ток-шоу и поразила зрителей изменившейся внешностью.

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Ведуший программы Грэм Нортон показал ее снимки 1980-х годов и отметил, что 57-летняя звезда прекрасно выглядит.

Актриса архивные кадры не оценила и заявила, что ее внешность сильно изменилась из-за новой прически.

«Я должна сказать всем, у кого в молодости были кудрявые волосы: сохраняйте их, не выпрямляйте. Через какое-то время вы не вернете свои кудри», — цитирует Кидман Daily Mail.

При этом поклонники заподозрили знаменитость в пластической операции. Многие также отметили, что из-за большого количества ботокса Николь совершенно потеряла мимику лица.

Стоит отметить, что для шоу Кидман выбрала деловой образ total black. Она надела блузку и блейзер с атласными лацканами, а также строгие брюки. Волосы артистка уложила слегка вьющимися локонами.

«Она была рыжеволосой с веснушками, а сейчас совсем другая», - констатировали поклонники.

Ранее пользователей Сети обеспокоила резкая потеря веса Николь Кидман. Артистку заподозрили в болезни и сравнили с восковой куклой из Музея мадам Тюссо.