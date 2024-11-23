Как добиться красивых ногтей без посещения салона

Эксперт и тренер по маникюру Валерия Манджиева дала советы, как добиться ухоженного вида ногтей, не выходя из дома, сообщает издание Marie Claire.

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По ее словам, в последнее время набирает популярность пилочный маникюр. Это техника, которая помогает поддерживать ногти в отличном состоянии без использования химических средств и сложных инструментов.

Что такое пилочный маникюр

Главное здесь — мягкость и деликатность, то есть обрезные инструменты не используются. Применяются лишь пилочки, что позволяет избежать повреждения и травмы. Пилочный маникюр представляет собой минималистичный подход.

"Вы можете сделать его самостоятельно и сэкономить как деньги, так и время", - отмечает эксперт Валерия Манджиева.

Среди преимуществ пилочного маникюра выделяют безопасность, доступность и естественность. Таким образом, существует минимальный риск повреждения ногтевой пластины, а гель и акрил не используются. Все, что нужно, — это пилочка и немного времени.

Как сделать пилочный маникюр дома

Специалист дала пошаговую инструкцию для этого вида маникюра.

Следует подготовить ногти, то есть обработать их антисептиком.

Далее нужно взять пилочку средней зернистости и придать ногтям нужную форму. Самое главное правило — пилить ногти в одном направлении, чтобы избежать их расслоения.

Затем переходим к шлифовке и палировке ногтей. Это сделает их более ухоженными и здоровыми.

Необходимо обработать кутикулу без щипчиков. Используйте масло или крем для увлажнения кутикулы, после чего осторожно отодвиньте ее апельсиновой палочкой.

Финальный этап — нанесение масла для ногтей либо увлажняющего средства. Это поможет запечатать ногтевую пластину и защитить ее.

Таким образом, пилочный маникюр — идеальное решение для тех, кто не хочет ходить в салон, но предпочитает здоровый и ухоженный вид ногтей.