Трихолог поделился лайфхаками, как быстро отрастить волосы

Длинные здоровые волосы — мечта любой девушки. Но отрастить действительно красивое полотно волос не так-то просто. Трихолог Алла Шалиева подсказала эффективные лайфхаки, если вы мечтаете ускорить рост волос.

График мытья головы

Каждая вторая девушка моет голову каждый день. Конечно, все мы разные и не все могут сохранить свежесть волос на несколько дней, однако эксперт рекомендует все же сократить мытье головы до раза в несколько дней. Помимо того, что шампунь очищает волосы, он смывает и полезные вещества, которые ответственны за упругость волос.

Контрастный душ

Еще один полезный лайфхак: чтобы ускорить рост новых волос, прополаскивайте их холодной водой. Следите, чтобы она не была ледяной. Наш эксперт поясняет, что холодная вода не дает волосам пересушиваться, так как эффективнее закрывает чешуйки. Прохладная вода также стимулирует волосяные луковицы.

Подравниваем кончики

Кажется, что походы к мастеру лишь оттянут момент, когда можно будет наслаждаться распущенными волосами ниже плеч. На самом деле, регулярное подравнивание кончиков волос умножает ваши успехи в отращивании. Все дело в том, что секущиеся концы, если от них не избавляться, все больше поднимаются наверх, из-за чего вам в итоге придется отрезать еще больше.

Меняем наволочку

Неожиданный момент, которым грех не воспользоваться. Материал, из которого сделана наволочка, напрямую влияет на качество волос. Трихолог поясняет, что шелковые и атласные наволочки предотвращают спутывание, а это значит, вы выдираете меньше волос при расчесывании по утрам.