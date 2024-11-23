Пять мифов о витамине С

Этот природный антиоксидант уже давно в авангарде бьюти-трендов благодаря своим выраженным антивозрастным свойствам.

Высокоэффективные сыворотки, кремы и маски для лица, содержащие витамин С, пользуются высоким спросом в индустрии красоты.

Вместе с врачом-дерматологом Анастасией Ромашкиной собрали для вас 5 любопытных факта об этом востребованном бьюти-ингредиенте.

Миф: витамин C в больших количествах содержится в цитрусовых

На самом деле: больше всего аскорбиновой кислоты в смородине, сладком перце, шиповнике и капусте. В достаточном количестве она содержится в помидорах, картофеле, ананасах и яблоках.

Миф: если вы едите много полезных продуктов с витамином С – этого достаточно для вашей кожи

На самом деле: употребление витамина С внутрь — отличная идея, однако не факт, что ваш организм решит его направить на обновление кожи. Скорее всего, для организма будут в приоритете сердце и сосуды. А вот из косметики витамин С доставляется непосредственно в кожу. Также стоит помнить, что большая часть витамина С), которая поступает в кожу через пищу, погибает под воздействие ультрафиолета.

Миф: косметику с витамином С можно применять только вечером

На самом деле: применение продуктов с витамином С для лица также эффективно и днем, но обязательно помните про защиту от солнца (если UV индекс выше 2), поэтому будет отлично, если ваш крем/сыворотка будут с SPF.

Миф: витамин С не подходит для чувствительной кожи

На самом деле: он наоборот укрепляет сосуды и делает кожу плотнее. Но конечно, начинать следует без фанатизма: один раз в день, вечером, обходить зоны расширенных сосудов. Наносите сыворотку, содержащую витамин С, до увлажняющих средств.

Миф: витамин С не сочетается с другими ингредиентами, особенно с ниацинамидом

На самом деле: концентрация комплекса из витамина C + ниацинамид + салициловой кислоты 3,5% способствует выравниванию тона кожи, повышает упругость и гладкость, придает сияние и уменьшает выраженность пигментных пятен.