Пэрис Хилтон заявила, что никогда не делала «уколы красоты»

Пэрис Хилтон заявила, что гордится тем, что она «полностью натуральна». 43-летняя американская фотомодель отметила, что работает над молодостью своей кожи без каких-либо косметических процедур.

«Я очень горжусь тем, что я полностью натуральна. Я не бываю на солнце. Я никогда не делала никаких инъекций, ботокса, никаких операций, ничего», – сказала Хилтон в эфире телешоу Зака Санга.

По ее словам, хорошее состояние кожи ей удается поддерживать благодаря советам своей мамы Кэти Хилтон. Именно она сказала дочери, когда та была в восьмилетнем возрасте, держаться подальше от солнца. Также Кэти научила ее 10-шаговой процедуре по уходу за кожей.

Пэрис добавила, что у нее дома есть собственный SPA-комплекс, где она делает светодиодную терапию, гидродермообразию (увлажнение и очищение кожи в одной процедуре) и криотерапию, а также у нее есть гипербарическая камера для кислородной терапии.

Ранее она рассказывала в интервью изданию People, что однажды поинтересовалась у своего дерматолога, стоит ли ей вколоть ботокс, на что тот отказался это делать, заявив, что ее кожа идеальная. Хилтон отметила, что не против косметических процедур, просто это не ее вариант.

Ранее 47-летний американский миллионер-биохакер с целью выглядеть моложе вколол в свое исхудавшее лицо чужой жир, но произошла сильная аллергическая реакция.