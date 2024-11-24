Виктория Бекхэм объяснила, почему 25 лет сидит на одной диете

Два года назад футболист Дэвид Бекхэм проговорился, что его жена на протяжении 25 лет ест одно и то же. Только сейчас Виктория призналась, почему придерживается этой экстремальной диеты. Причины лежат в ее детстве и популярности поп-группы, в которой она пела.

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50-летняя модельер рассказала, что перестала есть мясо, когда ей было восемь лет. А своим строгим правилам питания она следует ради своей кожи, так как ей пришлось бороться с акне, когда группа Spice Girls была на пике славы. Виктория добавила, что стеснялась своей кожи, поэтому всегда выглядела строгой на фотографиях из-за отсутствия улыбки.

Виктория отметила, что не ест определенные сорта пшеницы и муки, а цвет лица поддерживает при помощи светодиодной терапии. Каждое утро она 30 минут держит на голове контейнер со специальными лампами. По словам бывшей «Пош-спайс», она никогда не готовит, хотя попытки освоить кулинарное искусство у нее были в начале 2000-х годов. А ее дочь однажды пошутила, что мама «может сжечь воду», поэтому ей лучше не браться за это, пишет Daily Mail.

Ранее фотомодель Пэрис Хилтон рассказала, что никогда не делала «уколы красоты». Молодость кожи ей помогает поддерживать домашний SPA-комплекс.