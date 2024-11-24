Памелу Андерсон раскритиковали за выход без макияжа

Актрису и модель Playboy Памелу Андерсон раскритиковали за выход на публику без макияжа. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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57-летняя Памела Андерсон появилась на специальном показе фильма «Последняя танцовщица», который состоялся 23 ноября в Лондоне. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное платье-миди Vivienne Westwood с белым воротником. Модель дополнила его поясом и остроносыми туфлями на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и без косметики.

Читатели Daily Mail раскритиковали Памелу Андерсон за отказ от макияжа.

«Извините, но без макияжа она не очень. Она выглядит совершенно изможденной и уставшей», «На некоторых фотографиях она выглядит на свой возраст», «Немного макияжа не помешало бы», «Ей нужен легкий макияж глаз, она выглядит больной», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Памела Андерсон регулярно появляется на публике и снимается в рекламе без макияжа. Звезда Playboy объяснила в интервью The Daily Telegraph, зачем ходит без косметики. Актриса призналась, что не стесняется показывать себя настоящей и появляется на светских мероприятиях в естественном виде.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон без макияжа вышла на публику в облегающей блузе.