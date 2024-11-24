Флюиды для кожи: стоит ли их использовать

Все больше девушек выбирает в качестве уходового средства флюид для кожи. Он действительно заслуживает внимания, но далеко не всем такой вариант подойдет для регулярного использования. Косметолог Ольга Епифанова рассказала об особенностях уходового флюида и подсказала, кому стоит присмотреть в косметичку другой продукт.

© unsplash

Что такое флюид

По своей сути флюид представляет из себя облегченную версию крема, но плотнее, чем эмульсия. Как правило, производители не добавляют в средство масло и воски. Для обладателей жирной кожи это может стать настоящим спасением. Флюид создает невесомое покрытие как на этапе ухода, так и в качестве декоративной косметики, если вы подберете тональный флюид.

Правила выбора флюида

Не все средства действуют одинаково, даже если кажется, что у них одна и та же функция.

Если вам необходимо увлажнение, подбирайте специальные флюиды с питательными компонентами, особенно хорошо наличие гиалуроновой кислоты в составе. Увлажняющий флюид подойдет обладателям сухой и обезвоженной жирной кожи.

Для матирования кожи стоит выбрать флюид с функцией регуляции работы сальных желез. Необязательно наличие спирта в составе, присмотрите средство с цинком, который помогает бороться с воспалениями и не сушит кожу. Кстати, матирующий флюид не забивает поры, в отличие от крема.

Чтобы получить ровный тон, вы можете выбрать флюид с тонирующим эффектом. В этом направлении хорошо работают BB-кремы, но если они слишком плотные для вашей кожи, замените их на CC-крем, который обладает более легкой текстурой.

Если же у вас есть запрос на более тщательное выравнивание кожи, существуют уходовые средства-флюиды с кислотами. Фруктовые кислоты спасут вас от пигментации довольно быстро, если вы дополните уход с флюидом сывороткой. Помните, что кислотный уход возможен лишь в холодное время года.

В каком случае флюид будет бесполезен

К сожалению, в случае, если вашей коже требуется более насыщенное средство, флюид просто не сработает. Как говорит наш эксперт, средняя и тяжелая степень акне, сильное обезвоживание, глубокие морщинки — эти моменты нуждаются в тяжелой артиллерии, например, насыщенных кремах и коктейлях для мезотерапии под присмотром косметолога.