Свитеры: какие в моде и как их правильно носить

Свитер спасает в морозы, решает вечную женскую проблему «нечего надеть», когда некогда собирать полноценный теплый ансамбль и нужно срочно бежать на работу или по другим важным делам. Свитер не нужно гладить, он не мнется под пальто или пуховиком — словом, преимуществ у него множество. Вместе со стилистом Машей Ведерниковой разбираемся, какие свитеры в моде зимой 2025 и как их правильно носить.

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Кроп-топ

Не бойтесь холода, но и не забывайте о женственности! Короткие свитеры возвращаются в моду, добавляя игривость зимнему гардеробу.

«Это идеальный выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою фигуру и не боится экспериментировать со слоями. Смело сочетайте их с высокими джинсами или юбками», — предлагает Маша.

Объемный оверсайз

Комфорт без компромиссов. Огромные, уютные свитеры, в которые можно завернуться как в одеяло, идеально подходят для самых холодных дней. Носите их с узкими джинсами или леггинсами для сбалансированного образа, выглядя при этом стильно и модно.

Асимметрия

Игра форм и линий. Асимметричные свитера с нестандартным кроем добавят оригинальности вашему зимнему ансамблю.

«Отлично сочетаются как с классическими брюками и юбками, так и с неформальными дизайнерскими, делая каждый образ уникальным», — объясняет стилист.

Интересные фактуры

Текстура делает образ запоминающимся. Используйте свитеры с интересной вязкой или украшениями для добавления глубины вашему зимнему наряду. Отлично смотрятся как в офисе, так и на вечеринке, привлекая внимание к деталям.

Геометрические принты

Геометрия и яркость в моде. Свитера с крупными четкими узорами — это стильное решение для любителей бохо или других стилей этно. Носите их с простыми юбками или брюками, чтобы принт оставался в фокусе внимания, дополняя образ акцентными аксессуарами.

И несколько советов, как носить свитеры

Вместо шарфа

Свитер с высоким воротником может заменить шарф. Это не только тепло, но и ультрамодно. Особенно актуально для свитеров с яркими или контрастными воротниками, которые становятся ярким акцентом образа. А еще его по-прежнему можно набросить на плечи, как палантин.

В качестве пальто на костюм

Надев свитер или пуловер на костюм, вы получите сложный многослойный образ, идеально подходящий для неформальных мероприятий или творческих встреч, выделяясь своей оригинальностью и стилем.

Два свитера один на другой

Сочетание тонкого и толстого свитера поможет создать интересный и необычный образ, а также удержит тепло в самые лютые морозы. Это отличный способ быть модным даже в самую холодную погоду.